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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض مشاكل دوائرهم وحلها

لقاء المحافظ بالنواب
لقاء المحافظ بالنواب
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التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المُقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد محافظ الشرقية، أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة .

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