أحمد جفالى يشارك فى التقسيمة الفنية على هامش مران الزمالك

شارك التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجفالي انتظم في التدريبات الجماعية أمس دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

جدير بالذكر أن الجفالي انضم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، قادماً من نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.