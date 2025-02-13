مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارا من العام المالي الجديد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة المرتبات والأجور، اعتبارًا من العام المالي الجديد.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن معدلات التضخم تواصل الانخفاض ونتوقع انخفاضا ملحوظا في فبراير الجاري.

وحول الموقف المصري من الموقف المصري تجاه الأوضاع في قطاع غزة، قال: أكدت لرئيس الوزراء الفلسطيني رفض مصر الكامل لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد على مواصلة مصر تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، فضلا عن استقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.