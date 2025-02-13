مدبولي: الدولة توفر مخزونا استراتيجيًا من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجبلس الوزراء: إن الدولة توفر مخزونا استراتيجيًا من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن معدلات التضخم تواصل الانخفاض ونتوقع انخفاضا ملحوظا في فبراير الجاري.

وحول الموقف المصري من الموقف المصري تجاه الأوضاع في قطاع غزة، قال: أكدت لرئيس الوزراء الفلسطيني رفض مصر الكامل لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد على مواصلة مصر تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة فضلا عن استقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.