عواد يخوض تدريبات بدنية منفردة على هامش مران الزمالك

أدى محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض عواد تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم لرفع معدلات اللياقة البدنية في ظل غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفي نفس الوقت خاض الثنائي محمد صبحي ومحمود الشناوي حارسي مرمى الفريق تدريبات خاصة قبل المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.