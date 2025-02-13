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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى شلبى يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

مصطفى شلبى
مصطفى شلبى
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خاض مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى مصطفى شلبي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، قبل أن يخوض تدريبات بالركض حول الملعب بجانب بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، في ظل معاناة اللاعب من إصابة عضلية.

ويغيب مصطفى شلبي عن الزمالك في مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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