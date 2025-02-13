ads
الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خلفًا لجروس.. الزمالك يضع الرتوش الأخيره لتولى بيسيرو قيادة الفارس الأبيض

جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقترب مسؤولو نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، من التوصل لاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، لخلافة السويسري كريستيان جروس من أجل قيادة الفريق في الفترة المقبلة.
وكانت "البوابة نيوز" قد نوهت فى وقت سابق عن اقتراب السويسرى جروس عن القلعة البيضاء بسبب عدم اقتناع الإدارة بالمستوى الفني للفريق الفترة الماضية منذ توليه المهمه.


وتولى جروس تدريب نادي الزمالك في الموسم الجاري خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز، حيث قاد "الفارس الأبيض" في 13 مباراة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات بمختلف المسابقات، مقابل ثلاث تعادلات وخسارتين.


وعلمت "البوابة" من مصدر داخل القلعة البيضاء، أن إدارة الزمالك توصلت لاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لقيادة الفريق.


وحسب الاتفاق الذى دار بين إدارة الزمالك وبيسيرو ، فإن البرتغالى سيتواجد فى القاهرة غدا الجمعه.


ومن المتوقع أن يقود البرتغالى بيسيرو الزمالك فى مواجهة بتروجيت، المقرر لها يوم الاحد المقبل، والتى ستكون المواجهة الرسمية الأولى له.

جروس بيسيرو جوزيه بيسيرو الزمالك كريستيان جروس