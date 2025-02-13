النمر يتفقد سير وانتظام العمل بمجمع المواقف بأشمون

قام اليوم، خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بتفقد سير وإنتظام العمل بمجمع المواقف للوقوف علي مدي الإلتزام بتطبيق التعريفة المقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون وإلزام كافة السائقين بها والإلتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعداله والتصدي لجشع بعض السائقين لضمان إنتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة، جاء هذا بحضور مسئولي مشروع المواقف بأشمون.

من جانبة وجه النمر مدير مشروع المواقف بأشمون بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات.

كما وجه ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف منعاً للمغالاة على المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً كافة المواطنين بمركز أشمون بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة لكل خط سير بقري مركز أشمون، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع جميع الأتربة وتنظيف البلدورات والارصفة والعناية بالاشجار المتواجدة بالمجمع، ورفع كافة الاشغالات والتعديات المخالفة بمداخل ومخارج المجمع حفاظاً علي المظهر الجمالي والحضاري ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين أثناء السير بالطريق.