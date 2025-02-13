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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لطلائع الجيش أمام مودرن سبورت

طلائع الجيش
طلائع الجيش
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أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مودرن سبورت، وذلك بعد قليل على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.
خط الدفاع: فتح الله، عمرو طارق، زولا، متعب.
خط الوسط: حميد ماو، فريد شوقي، عماد فتحي.
خط الهجوم: يسري وحيد، كريم طارق جودوين شيكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد شعبان، رجب عمران، إسلام محارب، علي حمدي، أحمد الشيخ، الخواجة، أحمد سمير، باسم مرسي، أحمد علاء.

ويحتل فريق مودرن قاع ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يقع فريق طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة.

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