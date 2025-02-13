“IBDL” تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسها وشراكة 10سنوات مع الحكومة المصرية

أشادت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها IBDL مع المؤسسات الحكومية المصرية، لافته إلى أن الناس تحتاج دائمًا أن تستلهم من التجارب الناجحة، ولهذا كان السبب عندما أطلقنا برنامج "التميز الحكومي" لتسليط الضوء على الشخصيات والنماذج الناجحة.



وتابعت "السعيد"، كنا نؤمن إيمانًا شديدًا بمكانة المرأة وقيمتها في المجتمع، لهذا سعينا من خلال التعاون مع مجموعة IBDL إلى تنفيذ أكبر وأهم برنامج تدريبي للقيادات النسائية، وبالفعل تم تنفيذه على 800 سيدة في مختلف المحافظات المصرية، وهو برنامج ناجح ومتميز جدًا، نشكر المجموعة والدكتور أحمد درويش والدكتور خالد خلاف.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد على هامش تكريمها من مجموعة IBDL في احتفالية المجموعة بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها، و10 سنوات على الشراكات الناجحة مع الحكومة المصرية، وذلك وسط حضور وزاري ودبلوماسي واسع، من شركاء المجموعة وخريجي برامجها التعليمية المختلفة.

شهد الحفل تكريم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة ومستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس المعهد القومي للتخطيط، كما كرمتٌ المجموعة عدد موظفيها أصحاب البصمة المؤثرة، و عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية شركاء النجاح في مسيرة IBDL مع الهيئات الحكومية ومنهم وزارة المالية، و الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية - وزارة الخارجية-، و المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -، والشركة القابضة للنقل البري والبحري - وزارة النقل -، تقديرًا لدورهم البارز في دعم مسيرة التعلم وبناء قدرات القيادات التنفيذية من خلال شراكاتهم المتميزة مع IBDL.

وخلال الحفل الذي أقيم في النادي الدبلوماسي المصري بالقاهرة، شارك عدد من شركاء النجاح تقديرًا لثقتهم فيما تقوم به مجموعة IBDL للتعلم، ودورها في تأهيل قيادات الصف الأول والثاني في مراكز صنع واتخاذ القرار والإدارة، في إطار مواكبة الدولة للتحولات العالمية في النظم الإدارية والاقتصادية تحقيقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.

حضر الحفل نخبة من الشخصيات العامة، بينهم الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس الأمناء وزيرة التنمية الإدارية الأسبق، و الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، و الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، و الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والسفير أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، والأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية-، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

خلال كلمته، عبّر الدكتور أحمد درويش عن فخره بمسيرة IBDL وتقديره للشراكات المثمرة مع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن الاحتفال ليس فقط بمرور عشرون عامًا على تأسيس المجموعة ولكن بمرور عشرة أعوام على النجاح المثمر والإيجابي مع المؤسسات الحكومية المصرية والوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال ليس مجرد محطة لتأمل الماضي، بل انطلاقة نحو تعزيز الشراكات وبناء قدرات القيادات التنفيذية عبر حلول تعليمية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.

كما وجّه درويش شكره الخاص إلى الدكتور أشرف العربي والوزيرة الدكتورة هالة السعيد لدعمهما المستمر للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.



من جانبه، أكد خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL، فخره بما حققته المجموعة من إنجازات، مؤكدًا أنّ المجموعة أصبحت منصة رائدة تقدم حلول تعلم متكاملة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، بدءًا من الشهادات الاحترافية المعترف بها عالميًا إلى ألعاب محاكاة الأعمال ومراكز التقييم النفسي والسلوكي.

وأضاف "خلاف" إننا في IBDL نؤمن بأن التعلم يجب أن يكون شخصيًا وملهمًا، ولذلك طورنا رحلات تعليمية متخصصة للقيادات التنفيذية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يسعدنا اليوم أن نطلق مجموعة أدلة المعرفة الجديدة في مجالات متعددة تشمل إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الصحافة المتخصصة، التجارة الدولية، ريادة الأعمال، استشراف المستقبل، والتغير المناخي.

وفي ختام الاحتفالية أكد الدكتور عادل صادق، المؤسس ورئيس قطاع الأعمال، خلال كلمته، التزام مجموعة IBDL للتعلم بمواصلة الابتكار وتقديم حلول تعليمية متجددة تسهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للأفراد والمؤسسات، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التنمية والتطوير المستدام.