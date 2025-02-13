ads
الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بالتعدي على عامل في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على (عامل بمحل دواجن – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) وإصابته بجروح قطعية متفرقة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لخلافات حول البيع والشراء.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي بالقاهرة بالتعدى