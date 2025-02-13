ضبط المتهمين بالتعدي على عامل في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على (عامل بمحل دواجن – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) وإصابته بجروح قطعية متفرقة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لخلافات حول البيع والشراء.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.