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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكري تحويل القبلة، أعاده الله على الامة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كما بعث رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.
كما تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على فخامة السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يوفقه لما فيه الخير للوطن والشعب المصري ، مؤكدا على تجديد العهد بالمضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الغالية لمواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الأمة العربية والإسلامية التعليم العالي والبحث العلم