اتحادات طلاب الجامعات ينظم محاضرة بعنوان "مقومات الأمن القومي والتفاعلات البينية للعلاقات الدولية"

نظّم ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة مصر2030، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، يوم الأربعاء الموافق ١٢ من فبراير، محاضرة بعنوان "مقومات الأمن القومي والتفاعلات البينية للعلاقات الدولية"، للدكتور رامي عاشور؛ أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي، بجامعتي مصر، والجلالة، وزميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

تأتي الندوة تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

وبحضور الدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وقادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، والمعاهد المصرية، ووفود طلابية من (28) جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

وفي مستهل المحاضرة، أشار الدكتور رامي عاشور، إلى أن تصنيف الدول، من حيث درجة تقدمها؛ يتوقف على مستوى حقوق الإنسان فيها، وتعد من أهم مقومات الأمن القومي لأي دولة في العالم، والذي لا يتحقق إلا بتحقيق التنمية، والأمن معاً، مشيراً إلى أهمية علم الإدارة للوصول لهذا الهدف.

واستعرض الدكتور رامي عاشور؛ حقوق الإنسان في الكتب السماوية، وفي السياسية، والقانون، ومنها الحياة الكريمة، وأمن الفرد على نفسه وعلى ممتلكاته، مؤكداً أن النقص في تحقيقهما يحدث نتيجة عدة عوامل أهمها؛ الفقر، الذي يؤدي إلى انتشار الجريمة، وانتشار الجهل وهو أرض خصبة للتطرف والإرهاب، مؤكدا على دور الإعلام، والتعليم، في محاربة الفساد، من خلال النقد البناء، ونشر قيم احترام الاختلاف، واحترام قيمة المرأة في المجتمع.

كما تناولت المحاضرة؛ مقومات الأمن القومي المصري، والتحديات والتهديدات التي يواجهها في الداخل، والخارج، والبعد الإفريقي له، والأمن القومي العربي، وسياسات الدول الكبرى.

