جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل حول الحوكمة الأحد المقبل

تنظم وحدة التدويل والتنمية المستدامة بمكتب التعاون الدولي بجامعة قناة السويس ورشة عمل تحت عنوان "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 16 فبراير، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ويأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بأهمية الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة.

تُعقد الورشة تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي وإشراف تنفيذي الدكتورة دنيا جريش مدير وحدة التدويل والتنمية المستدامة بمكتب التعاون الدولي.

ويشارك في تقديم الورشة نخبة من المتخصصين، حيث يُحاضر فيها كلًا من: الدكتور نادر نور، مدير وحدة التواصل بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حمادة قاعود، باحث أول في التنمية المستدامة بوحدة التواصل والتوعية.

ومن المقرر أن تُقام الورشة بقاعة المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس" في تمام الساعة 11 صباحًا، حيث ستتناول آليات الحوكمة ودورها المحوري في تعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة

أهمية الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة ودورها في تحسين الأداء المؤسسي، كما تتناول العلاقة بين الحوكمة ومكافحة الفساد وتأثيرها على تحقيق الأهداف التنموية، وكيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.