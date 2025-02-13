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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على توافر السلع بالسلاسل التجارية استعدادًا لشهر رمضان

جانب من تفقد المحافظ
جانب من تفقد المحافظ الهايبرات
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من فروع السلاسل التجارية والهايبرات للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار، وضمان وصولها للمواطنين بالجودة المناسبة وأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

 وقد اطمأن المحافظ على توافر  السلع التموينية والاستراتيجية، خاصة السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، مثل الزيت، السكر، الدقيق، الأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، بجانب بعض العروض التي تقدمها تلك السلاسل بمناسبة شهر رمضان.

ووجه محافظ بني سويف بضرورة استمرار ضخ كميات إضافية من هذه السلع في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة استمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تموينية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من : اللواء سامي علام السكرتير  العام المساعد،المهندس محمد  عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، على يوسف رئيس مدينة بني سويف، د.علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

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