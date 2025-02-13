تحرير 157محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية بـ149 منشأة ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن الإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة موسعة شملت 149 منشأة غذائية بمراكز: بني سويف، ناصر، الواسطي، اهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن وشرق النيل.

وذلك ضمن خطة استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية، حيث تم تحرير 157 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية، وإعدام 306 كجم أغذية تالفة وعصائر ومنتهية الصلاحية، فيما تم رصد 19 منشأة تُدار بدون ترخيص وإخطار الوحدات المحلية لاتخاذ اللازم .

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المعنية.