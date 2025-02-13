محافظ الأقصر يفتتح معرض "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان أمام محطة سكك حديد الأقصر، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس يحيى محمد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة.

معرض أهلا رمضان

محافظ الأقصر يشدد علي الالتزام بالأسعار المعلنة

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الأقصر باكيات السلع، مشددًا على ضرورة الالتزام بنسب الخصومات التي تصل من 20% حتى 30%، والمتابعة اليومية المستمرة للمعرض.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المديرية ستطلق سلسلة معارض "أهلا رمضان" في مراكز المحافظة السبعة، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن في المعرض بأسعار تنافسية، وكذلك يتواجد بالمعرض سلع ذات جودة عالية لتلبي احتياجات كافة أطياف المجتمع، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية مثل التمور، المكسرات، لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

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