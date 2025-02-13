25 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب مع تزايد الإقبال على الشراء

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الطلب مع توجه المستثمرين للملاذات الآمنة، وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، والتوترات الجيوساسية.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4115 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 19 دولارًا لتسجل مستوى 2920 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4703 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3527 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32920 جنيهًا.

وقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4065 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 40 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2861 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2901 دولارًا.

واستأنفت أسعار الذهب الارتفاع مرة أخرى، بعد تراجع الأوقية خلال تعاملات أمس، حيث انعكست موجة البيع المكثف إلى موجة شراء كثيفة، وسط تجاهل الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يناير التي صدرت أمس الأربعاء، كما تجاهلت الأسواق إمكانية تشكيل اتفاق سلام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اللذين تحدثا عبر الهاتف لتحديد الخطوط العريضة لاجتماع قريبًا لوضع الخطوط العريضة لاتفاق سلام.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي زيادة بنسبة 0.5٪، متجاوزًا كل من ارتفاع ديسمبر بنسبة 0.4٪ وتوقعات الإجماع بنسبة 0.3٪. قفز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4٪ في يناير، وهو ضعف الزيادة في ديسمبر بنسبة 0.2٪ وفوق التقديرات الإجماعية التي توقعت ارتفاعًا بنسبة 0.3٪.

وخلال اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس، حافظ باول على موقفه أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بأن البنك المركزي سيمضي ببطء وبشكل متعمد في خفض أسعار الفائدة هذا العام، وفي حديثه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، أكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرى أي ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة بالنظر إلى القوة الإجمالية للاقتصاد وارتفاع التضخم المستمر فوق هدف 2%.

وتعكس تحركات السوق حقيقة أن المستثمرين يركزون بشدة على ارتفاع التضخم بالإضافة إلى توقعات السياسة النقدية، ما يظهر تعزيز موجة استمرار صعود الذهب حيث يستخدمون الدور التقليدي الطويل الأمد للذهب كتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي. في حين أن شهادة باول وبيانات التضخم الأعلى من المتوقع قد خففت مؤقتًا من موجة الذهب، فإن التعافي السريع للأسعار من أدنى مستوياتها خلال اليوم يشير إلى اهتمام المستثمرين المستمر بالحفاظ على الذهب وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمر والتوترات الجيوسياسية.

في حين تركز الأسواق صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية اليوم الخميس، وصدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غدًا الجمعة.