إزالة 22 حالة تعد بأسوان ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ 25

أصدر اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل، وأيضا الجهات المختصة لاستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 ، والتي وصلت حتى الآن إلى إزالة 22 حالة تعدي بمساحة 13 ألف و591 م2.

إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان

محافظ أسوان يشدد على إزالة تعديات المتقاعسين عن سداد مستحقات تقنين الأراضي

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إزالة التعديات على أراضي الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير في سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، وفي ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالة تعدي بمساحة 1000 م2 بنطاق حي جنوب بمعرفة الوحدة المحلية، مع مصادرة كميات من الطوب كان قد تم تشوينها بإحدى المناطق بغرض البناء المخالف.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمي بإزالة 16 حالة تعدي بمساحة 5543 م2، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.

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