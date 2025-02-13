استعدادًا لاحتفالية النادي الأهلي غدًا.. إنهاء رصف الطرق المؤدية إلى معبد حتشبسوت.. صور

أنهت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، استعداداتها لاستضافة الاحتفالية العالمية التي سيُقيمها النادي الأهلي في معبد حتشبسوت، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية بحضور عدد من الشخصيات ورموز الرياضة المصرية والعالمية.

رصف الطرق

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، أنه تم الإنتهاء من تجهيز ورفع كفاءة الطرق المؤدية لمعبد حتشبسوت بالبر الغربي لمدينة الأقصر، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال رصف الطرق المؤدية إلى موقع احتفالية النادي الأهلي، حيث تم رش طبقة لصق rc وعمل طبقة سطحية ٦ سم بإجمالي مسطح ٥٠٠٠ م٢.

محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق لإستقبال ضيوف الأهلي

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد قام بجولة تفقدية بمركز القرنة غرب الأقصر، لمتابعة سير أعمال مشروعات تمهيد ورصف الطرق والمسارات الرئيسية والفرعية على مستوى المركز، كما تابع تجهيزات إقامة الاحتفالية العالمية التى سيُقيمها النادي الأهلي بمعبد حتشبسوت، حيث وجه بسرعة إنهاء أعمال رصف الطريق الداخلى لمعبد حتشبسوت بالدير البحري، استعدادًا لاستقبال ضيوف احتفالية النادى الأهلي، كما تابع الأعمال بساحة الانتظار الخاصة بالمعبد مشددًا على ضرورة إنهاء أعمال رصفها وتمهيدها، حيث إن معبد حتشبسوت بالدير البحرى يعد مقصدًا أثريًا ذا أهمية كبرى بالبرنامج السياحى للزوار من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقيم النادى الأهلي حفلًا خاصًا وترتيبات كُبرى لهذا الحدث الاستثنائي في القاهرة وتحديدًا بملعب التتش يوم ١٣ فبراير وفي معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم ١٤ الشهر ذاته.

ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث، على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهاني أبو ريده رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسا النادي السابقين.

وجدير بالذكر، أنه ستصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة ٣٢ نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من ٢٥ يونيو إلى ١٣ يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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