أحمد صالح يعلن تشكيل مودرن سبورت لمواجهة طلائع الجيش

أعلن أحمد صالح مدرب فريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره طلائع الجيش، وذلك بعد قليل على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مودرن كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد دسوقي، طارق سيد، محمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، أحمد يوسف، محمد هلال.

خط الهجوم: أحمد عاطف، حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلٌ من: محمد مجدي، وليد علي، عبد الله حافظ، محمد مسعد، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا، أحمد كباكا، وعلي فوزي.

ويحتل فريق مودرن قاع ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يقع فريق طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة.