نقيب معلمي بني سويف: نقف خلف الرئيس السيسى لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين

أعلنت نقابة المعلمين ببنى سويف، برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، عن تأييدها الكامل والدائم للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الرفض القاطع لأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة.

وجاء ذلك خلال إجتماع مجلس النقابة، بحضور،أحمد ابوليله أمين عام النقابة،وأنيس مشرف امين صندوق النقابة،ونقباء المراكز.

وأدانت نقابة المعلمين في بيان لها، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال مجلس نقابة المعلمين، إن نقابة المعلمين،خلف القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه الوطني الداعم للقضية الفلسطينية والوقوف ضد تصفيتها ودعم القضية العربية والإسلامية الأولى وهي قضية فلسطين.

وثمنت نقابة المعلمين ببني سويف موقف الرئيس السيسي الثابت والوطني تجاه الأمن الوطني المصري وقضايا الأمة العربية، وأن على المجتمع الدولى تحمل مسئوليته تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضحت النقابة في بيانها،أن تلاحم النسيج الوطني بين أبناء الشعب المصري كان حائط صد أمام كل المؤامرات التي كانت تحاط ضد الوطن وجعل من مصر دولة مواطنة، موجهة تحية تقدير للشعب المصري ومنهم جموع المعلمين على صموده ووقوفه خلف قيادته السياسية واثقًا في كل قراراتها.