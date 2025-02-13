برلمانية: القمة العربية المرتقبة في القاهرة ستكون محطة حاسمة للتصدي لمؤامرة التهجير

أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الطرح المصري لإعادة إعمار غزة هو الحل الوحيد القابل للتنفيذ، حيث يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ويحبط أي محاولات خبيثة لفرض التهجير القسري تحت أي ذريعة.

وشددت إسحاق على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تقبل بأي ضغوط أو مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكدةً أن أي محاولة لفرض حلول غير عادلة ستُواجه برفض عربي ودولي قاطع، وأن مصر تقف بكل قوة أمام أي مساعٍ تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض الأمر الواقع.

وأضافت، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جاء ليؤكد على وحدة الموقف العربي في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، خاصة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته العدوانية، مؤكدةً أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه الاعتداءات، وضمان بدء عملية إعادة الإعمار وفق رؤية مصرية واضحة تحمي حقوق الفلسطينيين وتمنع أي محاولات للتهجير.

وشددت إسحاق على أن مصر لن تسمح بإعادة إنتاج نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن القمة العربية المرتقبة في القاهرة ستكون محطة حاسمة في التصدي لأي مؤامرات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي العربي.