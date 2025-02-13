محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلا رمضان"

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المعرض الرئيسي بمدينة بني سويف العاصمة، ضمن سلسلة معارض "أهلا رمضان" التي تنفذها المحافظة استعدادا لاستقبال الشهر الكريم بالتعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة وتحت إشراف مديرية التموين، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتجول المحافظ داخل باكيات وأقسام المعرض، المقام بحديقة النصر بميدان المديرية،ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، المكرونة، اللحوم والخضار والفواكه وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه وياميش ومستلزمات الشهر الكريم من الياميش، بجانب المستلزمات الدراسية وأحذية رياضية، حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات والمصانع والسلاسل التجارية من القطاعين العام والخاص.

وأثنى المحافظ على محتويات المعرض من المنتجات والسلع المعروضة التي تشمل جميع احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، وتقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى خطة المحافظة التي يتم تنفيذها، قبل حلول الشهر الفضيل من خلال التوسع في تنظيم وإقامة معارض أهلاً رمضان، بالتوازي مع إقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح كلًا من اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة، الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، المهندس حسن زيطة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف، وعدد من قيادات التموين والوحدة المحلية والغرفة التجارية.