محافظ البحيرة تستقبل وفد شركة صينية لبحث آفاق التعاون الاستثماري بكفر الدوار

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها صباح اليوم الخميس، شيون جين فاى - المدير الإداري والإقليمي للشركة الصينية"، والوفد الصيني المرافق له وبحضور أحمد السيد، نائب المدير الإداري والإقليمي للشركة، محمد خيري مدير فرع الرقابة الصناعية بالبحيرة، في إطار جهود المحافظة لدعم وتعزيز الاستثمار المحلى والاجنبى، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة لشباب المحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة جاكلين عازر بممثلي الشركة، مؤكدةً أن محافظة البحيرة تمثل بيئة استثمارية واعدة وجاذبة، بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية متطورة، وأنها ترحب دائمًا بالتعاون مع الشركات العالمية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي للشركات الصينية بمحافظة البحيرة، خاصة في مدينة كفر الدوار، سواء شركات قائمة بالفعل أو الشركات التي ما تزال قيد الإنشاء.

كما تم مناقشة الخطط المستقبلية للتوسع في الاستثمار، وأعربت محافظ البحيرة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع المستثمرين الصينيين، مؤكدةً على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لدعم الأنشطة الاستثمارية، وتذليل أي معوقات، في إطار الجهود المستمرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويذكر أن مصنع الشركة في كفر الدوار، يضم أكثر من 1500 عامل، ويعتمد على أحدث التقنيات العالمية في عمليات الإنتاج، ما يجعله نموذجًا للتعاون المثمر بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بالتعاون المثمر مع الشركة الصينية، مؤكدةً أن المحافظة تتبنى رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار، من خلال تقديم الدعم الكامل للمستثمرين.

