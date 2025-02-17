محاربة " داعش" في نيجيريا تنتهي إما بـ"الإدمان" أو "الإرهاب"

يعاني عدد كبير من الجنود وأفراد قوات الأمن النيجيرية، الذين قاتلوا ضد جماعة بوكو حرام وعناصر داعشية و بعض الإرهابيين، من اضطراب نفسي كبير بسبب الصدمة، إلى جانب العديد من التوترات، خلال فترة قضائهم لمهامهم القتالية، ويتعرض الجنود لمشاهد مروعة من العنف أو يكونون شهودًا على فظائع لا تُمحى من ذاكرتهم؛ ما يترك صدمات نفسية عميقة للغاية، والأفكار المزعجة، والكوابيس الرئيسية، واسترجاع الذكريات المؤلمة.

وفي هذا السياق، حذرت كلا من الدكتورة شيوما أونيماوبي، وكيبيهوم أنغل فونديشن في أبوجا، من مكافحة الجماعات الإرهابية المتعددة دون التأهيل النفسي بعدها؛ حيث يجدون أنفسهم أنهم معرضون لفقدان حياتهم في لحظات، ويفقدون زملاءهم أثناء المعارك، وكل هذه الأمور تجعلهم يتعرضون للصدمة والاكتئاب والقلق المزمن وفي بعض الأحيان للإدمان.

ولمكافحة الأزمة، تم إطلاق مشروع الدفاع الدفاعي في فبراير 2024 عن إنشاء مراكز متخصصة للتكيف مع الكرب التالي للصدمة ، وحوادث العنف بين الجنود، بما في ذلك قتلهم أو الانتحار.

عقبات

وبحسب مركز مكافحة الإرهاب الوطني في نيجيريا، أن الجنود الذين حاربوا تنظيم داعش و عناصر بوكو حرام الإرهابية، عدد كبير منهم بسبب أهوال الموت و المشاهد البشعة التي تعرضوا لها، لم يحصلوا على تأهيل نفسي جيد، و اغلبهم اتجه للمواد المخدرة ليتمكنوا من تخطي المرحلة التي عاشوها.

وأكد المركز أنه بسبب الإدمان و حالة المرض، أصبحوا عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة حتى يتمكنوا من الحصول على المخدرات دون مقابل مادي باهظ الثمن.

ولذلك العلاج النفسي شيء مهم للغاية ومطلوب، لأن الإرهابيين يستغلون أي شيء ولو كان بسيط لتحقيق مصالحهم الشخصية.

أدوات تحسين الصحة النفسية في الجيش

لتكون هذه الإستراتيجية أكثر فعالية، لابد من اتخاذ عدة تدابير منها.

إدراج برامج الدعم النفسي ضمن المناهج اللاحقة للجنود قبل نشرها في العمليات التشغيلية، مع توفير وحدات دعم نفسي متنقلة تصل إلى القوات في ميادين القتال، وكذلك لابد من إجراء فحوصات دورية للصحة النفسية، وتنظم في المقام الأول حالات العجز النفسي، وأيضًا التعاون مع المنظمات الدولية لضرورة العلاج الفعال لبيئات القتال في نيجيريا.