البنك المركزي يتسلم 2 مليار دولار حصيلة طرح سندات دولية لزيادة وفرة النقد الأجنبي

كشف مسؤول مصرفي رفيع المستوى في تصريح خاص لـ البوابة نيوز، أن البنك المركزي المصري تلقى منذ ساعات 2 مليار دولار، وهي حصيلة طرح السندات الدولية التي أجرتها وزارة المالية في 28 يناير الماضي.

وشهد الطرح، الذي كان يستهدف جمع 2 مليار دولار، بيع أدوات دين جرى طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وتقلص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي.

كما شهد الطرح إقبالًا واسعًا من المستثمرين، حيث تجاوزت الطلبات المقدمة 12 مليار دولار، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.

كانت وزارة المالية قد طرحت السندات الدولية ضمن جهودها لتنويع مصادر التمويل وتغطية احتياجات الموازنة العامة، مستفيدةً من تحسن النظرة الاقتصادية لمصر في الأسواق العالمية.