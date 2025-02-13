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الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي يتسلم 2 مليار دولار حصيلة طرح سندات دولية لزيادة وفرة النقد الأجنبي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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كشف مسؤول مصرفي رفيع المستوى في تصريح خاص لـ البوابة نيوز، أن البنك المركزي المصري تلقى منذ ساعات 2 مليار دولار، وهي حصيلة طرح السندات الدولية التي أجرتها وزارة المالية في 28 يناير الماضي.

وشهد الطرح، الذي كان يستهدف جمع 2 مليار دولار، بيع أدوات دين جرى طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وتقلص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي. 

كما شهد الطرح إقبالًا واسعًا من المستثمرين، حيث تجاوزت الطلبات المقدمة 12 مليار دولار، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.

كانت وزارة المالية قد طرحت السندات الدولية ضمن جهودها لتنويع مصادر التمويل وتغطية احتياجات الموازنة العامة، مستفيدةً من تحسن النظرة الاقتصادية لمصر في الأسواق العالمية.

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