محافظ الفيوم يفتتح معرض "حزب الشعب الجمهوري" لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، صباح اليوم الخميس، معرض بيع السلع، والمواد الغذائية، ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة، والذي أقامه حزب الشعب الجمهوري، بالتعاون مع بعض التجار، أمام منافذ كلية الزراعة، بمدينة الفيوم، ضمن مبادرة "مع الناس" التي أطلقها الحزب.

وجاء ذلك بحضور، النائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالفيوم، والدكتورة ياسمين أبوطالب عضو مجلس النواب، والمهندس محمد عبدالجليل أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والمهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومصطفى البنا أمين إعلام الحزب، وعددٍ من أعضاء هيئة مكتب الحزب، والأمناء المساعدين، وأمناء المراكز، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة، وحشدٍ كبير من المواطنين.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام ومحتويات المعرض المختلفة، التي تشتمل على السلع الغذائية الأساسية، من اللحوم، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والسمنة، والبقوليات، والعسل، والعصائر، والتوابل، والمنظفات ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، وتأكد المحافظ من تخفيضات أسعار السلع المعروضة، وبيعها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأكد المحافظ، ضرورة استمرارية المعرض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن معارض "السلع والمواد الغذائية المخفضة" تأتي فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير متطلباتهم الحياتية والأساسية، معربًا عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذا المعرض.

وثمن "الأنصاري"، جهود الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، في تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف رفع العبء عن كاهل غير القادرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع خاصة ونحن مقبلون علي شهر رمضان الكريم.

من جهته، أوضح النائب سيد سلطان أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، أن معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، يستهدف الأسر البسيطة والأولى بالرعاية والاكثر إحتياجاً، ضمن مبادرة "مع الناس"، التي أطلقها الحزب من خلال توفير العديد من المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بتخفيضات كبيرة، مؤكدًا أن المعرض يضم كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية الأساسية، ويستمر طوال شهر رمضان الفضيل لخدمة مواطني المحافظة، لافتًا إلي أنه سيتم افتتاح العديد من المعارض الأخري بمختلف مراكز المحافظة.

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