فتوح يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الظهير الأيسر تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويعاني فتوح من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريباات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.