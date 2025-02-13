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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد نجاح جراحة الرباط الصليبي.. حمزة المثلوثي يتواجد في مران الزمالك

حمزة المثلوثى
حمزة المثلوثى
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حرص التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقر القلعة البيضاء ومتابعة مران الأبيض اليوم الخميس، استعداداً لخوض مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وظهر المثلوثي في مقر نادي الزمالك بعد العودة من ألمانيا عقر الخضوع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي، بعدما تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 
وحرص لاعبو الزمالك على مصافحة حمزة المثلوثي بعد ظهوره في مقر النادي والاطمئنان عليه بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبي منذ عدة أيام.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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