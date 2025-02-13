الأربعاء.. "الشخصية المصرية مطلع العصر الحديث" ندوة للأعلى للثقافة بجامعة القاهرة

ينظم الدكتورأشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، و الدكتورة نجلاء رأفت، عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورمحمد السيد محمد عبد الغنى، مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة "الشخصية المصرية مطلع العصر الحديث "، وذلك تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأربعاء 19فبراير 2025 بكلية الآداب جامعة القاهرة.

تأتى الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتورأحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ويديرها الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة.

ويشارك بالندوة كلٌ من أ.د عماد أبو غازى، أستاذ الوثائق والمكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة، وزير الثقافة الأسبق، أ.د محمد عفيفي عبد الخالق، أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة.