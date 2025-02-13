وحيد ممدوح يحتفل بعيد الحب في دار الأوبرا

يشارك عازف الجيتار وحيد ممدوح هذا العام في الاحتفالات التي تقيمها دار الأوبرا المصرية بعيد الحب، حيث يجري حاليا بروفات مكثفة من أجل الاستعداد للحفل الذي يعود به إلى المسرح الكبير.

ويقدم وحيد ممدوح مساء غدا الجمعة، فاصلا كاملا كصوليست جيتار مع المايسترو حازم القصبجي والفرقة القومية العربية للموسيقي حيث سيقدم "سهر الليالي" وهي من كلمات وألحان إلياس الرحباني، والتي قدمتها فيروز في السبعينيات.

كما يقدم أغنية "أول مرة تحب يا قلبي" التي قدمها عبد الحليم حافظ عام 1957 وهي من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان منير مراد، ولكن بتوزيعات موسيقية جديدة تتناسب مع الجيتار كالآلة الأساسية في الحفل محافظا على اللحن الأصلي.

وأعرب وحيد عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تقيمها دار الاوبرا في هذا التوقيت الصعب الذي يمر فيه العالم بظروف عصيبة، واعتبرها رسالة حب تقدمها الأوبرا المصرية من قلب القاهرة للعالم بالموسيقى اللغة الاكثر انتشارا في العالم.