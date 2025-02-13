أحمد صالح يقود مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بعد رحيل فرانك دوما

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن تعيين الكابتن أحمد صالح في منصب المدرب ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق والمقرر الإعلان عنه خلال ساعات، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن نادي مودرن سبورت بشكل رسمي، إقالة مدربه الفرنسي فرانك دوما قبل ساعات من لقاء طلائع الجيش اليوم الخميس، في الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود الكابتن أحمد صالح فريق مودرن سبورت فنيًا أمام فريق طلائع الجيش في الرابعة من مساء اليوم الخميس على أن يتولى المدير الفني الجديد القيادة الفنية للفريق بداية من مواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.