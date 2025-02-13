محافظ البحيرة تطلق أكبر قافلة خدمية بقرية الستمائة بحوش عيسى

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن إطلاق واحدة من أكبر القوافل الخدمية في تاريخ المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير خدمات متكاملة في مختلف القطاعات وضمان وصولها لجميع المواطنين.

موعد القوافل الخدمية بحوش عيسي

وتنطلق القافلة بعد غدا السبت الموافق 15 فبراير الجاري وتستمر حتى الخميس 20 فبراير، بقرية الستمائة بمدينة حوش عيسى.

وأشارت المحافظ إلى أن القافلة تستهدف تقديم خدمات متنوعة، حيث ستشارك العديد من الجهات فى القافلة على النحو التالي:

ومن المقرر أن تقدم نقابة الأطباء ومديرية الصحة ونقابة الصيادلة، خدمات صحية من خلال 10 عيادات متنقلة للكشف الطبي، بالإضافة إلى معامل تحاليل وأشعة وصيدلية، إلى جانب إجراء مسح سمعي وبصري لطلاب المدارس من السبت إلى الخميس

وستنظم مديرية التضامن الاجتماعي، معرض الأسر المنتجة وتقديم خدمات تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم ذوي الهمم، وفيما ستنظم مديرية الثقافة ومكتبة مصر العامة، فعاليات ثقافية للأطفال طوال أيام القافلة وورش تدريبية على التقدم للوظائف، إلى جانب مشاركة أتوبيس المكتبة المتنقلة لتقديم خدمات القراءة والأنشطة التثقيفية.

وتنظم مديرية القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب، ملتقى توظيفي بمشاركة كبرى الشركات، لتوفير أكثر من 1500 فرصة عمل متنوعة لأبناء المحافظة.

كما ستنظم جامعة دمنهور والمجلس القومي للمرأة، ندوات توعوية ومحاضرات تثقيفية طوال أيام القافلة، مديرية الشباب والرياضة، ستنظم ورش تدريبية للشباب حول مهارات التوظيف والقيادة، ومديرية التربية والتعليم، ستنظم تدريب 120 طالبًا ضمن برنامج القيادات الطلابية.

وتقوم مديرية التموين، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين وتوفير أسطوانات غاز وسلع مدعمة بأسعار مناسبة، بالإضافة لتواجد المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمات الأحوال المدنية، منها إصدار بطاقات الرقم القومي، بواقع 600 بطاقة خلال أيام القافلة.

فيما تقوم الغرفة التجارية بإقامة سوق اليوم الواحد من السبت إلى الأربعاء لتوفير السلع الغذائية بالاسعار المخفضة للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة أن القافلة تأتي تتويجًا للجهود المبذولة من مختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مشيرةً إلى أن التنسيق الكامل مع المنطقة الشمالية العسكرية يهدف إلى ضمان نجاح الحدث واستمرار تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

ودعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جميع أهالي مركز ومدينة حوش عيسى بالاستفادة من الخدمات التي ستقدمها القافلة، مشيدة بروح التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

جدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر عقدت اجتماعًا مع اللواء أركان حرب محمد نصار، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية والوفد المرافق له، للتنسيق للقافلة ومراجعة الاستعدادات النهائية لهذا الحدث، حيث تم التأكد من توفير جميع الإمكانيات والموارد اللازمة لضمان نجاح القافلة وتحقيق أهدافها من خلال تقديم خدمات متكاملة للمواطنين بكافة القطاعات.