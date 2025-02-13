تحصين 133 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام و الماعز والتي بدأت أعمالها في ٢٦ يناير ٢٠٢٥ قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة خلال الأسبوع الثانى من الحملة بتحصين ١٣٣ ألف و٢٨٢ رأس ماشية مابين تحصين ٦٨ ألف و ٢٦٣ جرعة تحصين للوقاية من مرض الجلد العقدى و ٦٥ ألف و ١٩ جرعة تحصين للوقاية من مرض جدرى الأغنام.

وأشار مدير المديرية إلي أن حملات المديرية و الإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة حيث تم ترقيم وتسجيل ٢٨٠٩ رؤوس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام وتم عقد ٨٦٠ ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة