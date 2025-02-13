طائرة سيدات وادى دجلة تتأهل للدور الرابع من الدورى الممتاز

نجحت سيدات أندية وادى دجلة للكرة الطائرة، في التأهل للدور الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في إعداد أبطال محترفين؛ لإمداد المنتخبات القومية بكل الألعاب الرياضية بهدف تحقيق نتائج إيجابية في كبرى البطولات القارية والدولية.

وتأهلت سيدات وادى دجلة للكرة الطائرة بعد أداء قوي في مباراتين من مرحلة الـ (Play off) ضد سيدات نادي الشمس.

تمكن الفريق من الفوز في المباراتين بنتيجة 3-1 و3-0، مما أثبت عزم وإصرار اللاعبات على تحقيق الانتصارات.

هذا التأهل يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الفريق وجهازه الفني في التحضير لهذه البطولة المهمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة القادمة للدور المقبل يوم 16 فبراير الجاري، حيث يسعى الفريق لمواصلة تقديم أداء مميز والتقدم في البطولة.