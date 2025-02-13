إحالة العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت الصحية بالشرقية للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق وبلبيس لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ١٤ من العاملين بمقر مستشفي طب وجراحة العيون (الرمد) التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعدم حضور١٣ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر أكياد التابعة للإدارة الصحية ببلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ، كذلك عدم تواجد ١ من العاملين بالوحدة بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً.