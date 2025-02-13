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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خروج مستشار محكمة الفيوم من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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غادر المستشار نادي محمد علي المستشفى، قبل قليل، بعد أن استقرت حالته الصحية، فور تلقي الإسعافات اللازم بأحد مستشفيات جامعة الفيوم، بعد إصابته بحالة اغماء مفاجئة أثناء دخوله مجمع محاكم الفيوم، لممارسة عمله في نظر القضايا، وقد تم تأجيل الرول الذي كان سينظره اليوم، بسبب حالة الإغماء التي تعرض لها.

وكان قد أصيب المستشار بمحكمة الفيوم الإبتدائية، بحالة هبوط أثناء وجوده بمدخل محاكم الفيوم،  وسقط علي الأرض مغشيا عليه.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم  بسيارة لنقله الي أحد مستشفيات الفيوم الخاصة، فور تلقي المرفق بلاغا بوجود حالة إغماء بمدخل محكمة الفيوم الابتدائية، تعرض لها المستشار نادي محمد على 45  سنة، وتبين أنها حالة هبوط تعرض لها أثناء دخوله للمحكمة، لتأدية عمله.

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