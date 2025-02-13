22 فبراير.. معرض "عن أثر بشري يُقتفي" للفنان هيثم شريف في بيت السناري

يستضيف بيت السناري معرض "عن أثر بشري يُقتفي" للفنان المصري المعاصر هيثم شريف، السبت 22 فبراير 2025، في تمام الساعة 6:00 مسًاء.

يقدم الفنان المصري المعاصر هيثم شريف في هذا المعرض رؤية بصرية وسردية نابعة من سنوات من البحث والتجريب، مما يجعله فرصة لاكتشاف تطور مشروعه الفني، ويضم المعرض أعمالًا تسلط الضوء على محطات مختلفة من رحلته، مما يتيح للزائر تتبع "الأثر البشري" الذي تركه هذا المشروع عبر الزمن.

هيثم شريف هو فنان بصري مصري معاصر، يجمع بين الممارسات التشكيلية وصناعة الأفلام، يحمل بكالوريوس فى العلوم الاجتماعية المتخصصة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، وبكالوريوس في الرسوم المتحركة من المعهد العالي للسينما، إلى جانب دبلوم عالي في العلوم السينمائية المتخصصة، يعمل حاليًا كمخرج أفلام تسجيلية، وشارك في عدة معارض جماعية، وله مقتنيات داخل وخارج مصر.

بُعد معرض "عن أثر بشري يُقتفى" مشروع فني توثيقي يعكس رحلة إبداعية امتدت لسبعة عشر عامًا، متتبعًا تطور الممارسة الفنية للفنان المصري المعاصر هيثم شريف، من خلال هذا المعرض الفردي الأول له، يسعى شريف إلى تقديم محطات مختلفة من تجربته، التي تشمل مجالات متعددة مثل الفنون البصرية، الكتابة، وصناعة الأفلام التسجيلية.