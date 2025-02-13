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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم حاول اقتحام محكمة زينهم والتهديد بإنهاء حياته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس أحد الأشخاص في اتهامه بمحاولة اقتحام محكمة زينهم والتهديد بإنهاء حياته، وحيازة سلاح ابيض، وإثارة الذعر بين المواطنين.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعتلي سلم المحكمة الخارجي، ووقف أمام حرس المحكمة، وقام بإخراج سكين من بين طيات ملابسه، وبدا يردد عبارات ثم بدأ بجرح نفسه عدة جروح.

وتمكن حرس المحكمة من السيطرة عليه، وانتزاع السلاح منه وتبين انه مهتز نفسيا، وجرى نقله إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الاولية، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالته الصحيه تمهيدا للتحقيق معه.

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