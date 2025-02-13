"الفنون الجميلة" بالإسكندرية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية بالهندسة المعمارية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، كلية الفنون الجميلة، بمناسبة إختيار الكلية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في الهندسة المعمارية على مستوى العالم لعام 2024 وذلك بالمسابقة العالمية " 10th annual gallery INSPIRELI AWARDS" ، حيث حصلت على المركز الرابع عشر من أصل 1362 جامعة مشاركة، والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات الأفريقية.

وأشارت الدكتورة نيفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة، أن هذه النتيجة تعكس قوة الجامعة والكلية كمؤسسة تعليمية وبحثية تستطيع أن تنافس مختلف الجامعات العالمية، موضحة أنه تم اختيارها، والدكتورة إيمان منير، كأعضاء لجنة تحكيم في المسابقة العالمية لتمثيل قسم العمارة وقسم الديكور، شعبة العمارة الداخلية، وتقييم مستوى الطلاب من مختلف الجامعات العالمية، وأضافت أنه تم المشاركة ببعض من نماذج لطلاب قسم الديكور شعبة العمارة الداخلية، جامعة الإسكندرية، حيث تم قبول 31 مشروعا.

جدير بالذكر أن قائمة أسماء الطلاب المشاركين ضمت كلا من ريم رشدي رضوان عثمان زقزوق، ريهام ايمن محمد عطيه السعدنى، ساندرا مصطفى عوض ابراهيم حسين، سجده شعبان انور مختارضيف، سلمى عادل عبدالله عبدالرحمن على، سلوى احمد انور احمد على الصغير، سهيله ايمن محمود حجازي محمد، سهيلة محمد فوزى سليمان خروسه، شروق شعبان ابراهيم عبدالرسول، شيرين رضا سيد سمان، شمس وائل مصطفى السيد ابراهيم، شهد خالد درويش السباعى الطنطاوى، شهد عبدالنعيم احمد محمد محمد نجا، نادين عادل بدوى بدوى محمد، ميار هاشم محمد محمد امبابى، ندا سامح فتحى مرسى محمد البراوى، نوران محمد السمان احمد على، نوران محمد عبدالمحسن محمد النجار، هاجر شريف صلاح عبدالعزيز، هاجر الخضر محمد عبدالمنعم نعيم، يوسف ابراهيم محمود احمد عمران.