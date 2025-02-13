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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحمل 1500 طن.. انطلاق قافلة مساعدات من القليوبية إلى فلسطين

قافلة مساعدات
قافلة مساعدات
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أعلن المهندس أيمن عطية، محافظة القليوبية، انطلاق قافلة مساعدات إلى فلسطين تحت شعار "مسافة السكة"، التي تضم 30 تريلة تحمل 1500 طن مساعدات قدمتها مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني والشركات الكبري والمواطنين وهيئة الشبان العالمية ببنها.

وقال محافظ القليوبية، إن القافلة ضمت 1500 طن من المساعدات الغذائية ومستلزمات الإعاشة التي يحتاج اليها سكان القطاع، مشيرًا أن الدولة المصرية تقوم بدور ريادي في تقديم الدعم الإغاثي للاشقاء في غزة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إذ تعد القضية الفلسطينية جزءًا مهما من الأمن القومي المصري.

قافلة مساعدات

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التحالف الوطني القضية الفلسطينية قافلة مساعدات مؤسسات المجتمع المدني محافظة القليوبية