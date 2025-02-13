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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة الألمانية: مرتكب حادث الدهس في ميونخ أفغاني الجنسية

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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قالت الشرطة الألمانية يوم الخميس إن سائق السيارة التي دهست أشخاصا في مدينة ميونيخ الألمانية هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاما.

وأضافت الشرطة الألمانية أن 28 شخصًا على الأقل أصيبوا، اثنان منهم على الأقل في حالة خطيرة - وكانت قد قالت في وقت سابق إن "عدة" أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بحسب ما شبكة بي بي سي.

ويتعامل الضباط مع الحادث باعتباره "هجومًا مشتبهًا به"، ويقول المسؤولون المحليون إن المشتبه به كان معروفًا لدى الشرطة بجرائم السرقة والمخدرات.

وتقول التقارير المحلية إن السيارة اقتحمت مظاهرة نقابية.

وتظهر الصور من مكان الحادث حطامًا متناثرًا حول سيارة ميني المتضررة.

الشرطة الألمانية ميونيخ