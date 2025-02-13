تذاع لأول مرة في رمضان.. أسرة الشيخ مصطفى إسماعيل تهدي إذاعة القرآن الكريم 18 تلاوة نادرة

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، علاء محمد حسني طاهر حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، وذلك بحضور إسماعيل دويدار رئيس شبكة القرآن الكريم.

وأبلغ حفيد الشيخ مصطفي إسماعيل تحيات العائلة وتقديرها للجهود المبذولة، والتي أعادت إذاعة القرآن إلى مكانتها اللائقة.

كما أهدى الهيئة الوطنية للإعلام 18 تلاوة نادرة للشيخ مصطفى إسماعيل لم تذع من قبل، لتنضم إلى مكتبة القارئ الكبير لدي إذاعة القرآن الكريم.

وجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر لعائلة الشيخ مصطفى إسماعيل ، وقال: أن سعادة مستمعي الشيخ الجليل ستكون غامرة، حيث سيمكنهم الاستماع لهذه التلاوات الرائعة للمرة الأولي على امتداد شهر رمضان المعظم.