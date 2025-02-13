نقابة الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع الوحدة الاقتصادية لتطوير برامج التدريب

وقّعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز برامج التدريب وتنظيم دورات متخصصة للصحفيين.

وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود النقابة لاستعادة دور مركز التدريب وتطويره، من خلال شراكات جديدة تتيح فرصًا أوسع للصحفيين للحصول على منح ودورات متخصصة.

وأوضح محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل النقابة للتدريب، أن البروتوكول يفتح الباب أمام تبادل الخبرات بين الجانبين، سواء عبر تدريب الصحفيين لدى المجلس أو استضافة مدربين من المجلس بالنقابة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المهارات الصحفية في مختلف التخصصات.