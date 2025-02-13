لاعب وادي دجلة يُتوج بالميدالية الذهبية ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه بباريس 2025

توج لاعب وادي دجلة عبدالله ممدوح، مع منتخب مصر الوطني للكاراتيه، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكبار باريس 2025 في منافسات وزن -75 ك.

يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة أندية وادي دجلة في إعداد أبطال محترفين، لإمداد المنتخبات القومية بكل الألعاب الرياضية بهدف تحقيق نتائج إيجابية في كبرى البطولات القارية والدولية.

وقدم الدجلاوي عبدالله ممدوح، أداءً مميزًا في البطولة، واستطاع الفوز على أفضل لاعبي الكاراتيه ببطولة الدوري العالمي، والتي تعد واحدة من أبرز البطولات الدولية في رياضة الكاراتيه، ويشارك فيها نخبة من اللاعبين العالميين، مما يجعل فوز "ممدوح" تتويجًا لجهوده المستمرة في التدريب والتحضير.

وحقق اللاعب عبدالله ممدوح، المصنف رقم 1 في العالم، إنجازات عديدة خلال عام 2024، حيث تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية في جميع البطولات التي شارك فيها.

وتألق عبدالله ممدوح في 4 بطولات ضمن الدوري العالمي، محققًا الميدالية الذهبية في كل منها، كما نجح في الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم، ودورة الألعاب الإفريقية وبطولة إفريقيا، ليكمل بذلك عامًا حافلًا بالإنجازات، هذا النجاح المتواصل يعكس تفوقه الكبير واحتلاله مكانة رفيعة في مجاله، ليظل في صدارة التصنيف العالمي.