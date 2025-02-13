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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"عقود وهمية نظير التقنين".. تفاصيل التحقيق مع 3 موظفين بمحافظة القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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تواصل النيابة العامة تحقيقات موسعة، في واقعة اتهام ٣ موظفين بمحافظة القاهرة، بالتلاعب بعقود تقنين أوضاع ملاك المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين وهم " ي. ا " مدير عام الأملاك بالمحافظة و "ا. ع " مدير عام الشئون المالية والأملاك سابقا، "و. ز" مدير قسم الشئون العقارية بالأملاك، وتبين أن المتهمين استغلوا رغبة الملاك في تقنين أوضاعهم مع المحافظة من خلال وسطاء، بعد ايهامهم باستخراج عقود رسمية تفيد تقنين الأراضي بشكل رسمي، نظير مبالغ مالية أقل من نصف المبلغ الفعلي، والاستيلاء علي المبالغ المتحصله منهم، بعيدا عن المحافظة.
وطلبت النيابة تحريات المباحث، حول الواقعة والعرض العقود المضبوطه علي لجنة من المختصين لفحص صحتها، واستدعاء المسئولين لسؤالهم حول الواقعة، وبيان باقي المتورطين.
وكشفت التحقيقات أن سكرتير عام محافظة القاهرة اكتشف وقائع العقود المزورة أثناء مراجعتها، وقام باختصار الجهات المختصه.

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