أحمد يوسف هارون يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن

قدم الصحفي أحمد علي يوسف محمد، الشهير بـ”أحمد يوسف أبو هارون”، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، ضمن انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها في 7 مارس المقبل.

ويأتي ترشحه ضمن قائمة المرشحين الشباب الساعين لتمثيل جيل جديد داخل المجلس، في ظل المنافسة التي تشهدها الانتخابات هذا العام بمشاركة 53 مرشحًا، بينهم 10 على مقعد النقيب و43 على مقاعد العضوية.

جاء ذلك خلال غلق باب الترشح اليوم الخميس، حيث تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، طلبات المرشحين الأخيرة، على أن تبدأ فترة تلقي التنازلات والطعون اعتبارًا من 15 فبراير.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، لضمان النزاهة والشفافية، مع تحديد موعد ثانٍ للجمعية العمومية في 21 مارس حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول.