وزيرة البيئة: مصر تستعد للإعلان عن إعلان محمية للحفاظ على الغزال

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص مصر والمملكة العربية السعودية على دفع مسار العمل البيئي على المستوى العربي لصالح الشعوب العربية، وخاصة في مجال الحفاظ على الحياة البرية، ليصبح بصورة اكثر عمقا، بحيث يتعدى الحفاظ على الكائنات البرية إلى الحفاظ على التراث وموروثات السكان المحليين المرتبطة بها، مسترشدة بإعلان السعودية محمية للحفاظ على النمر العربي، كما تعمل مصر على إعلان محمية للحفاظ على الغزال المصري.

وجاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اللقاء الذي نظمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني بمقر السفارة السعودية، للاحتفال باليوم العالمي للنمر العربي.

واشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، إلى ان السعودية من الدول الأولى التي اهتمت بتخصيص يوم للحفاظ علي النمر العربي، والذي يعد من الأنواع المنقرضة حيث يوجد على الأكثر ٢٠٠ نمر عربي في العالم، في إطار اهتمام السعودية بحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرات مهمة لدعم التوازن البيئي وحماية الكائنات المهددة بالانقراض و الاستدامة البيئية.

كما هنأت وزيرة البيئة المملكة العربية السعودية علي نجاحها في استضافة المؤتمر الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمخرجات المهمة الناتجة عنه، مشيرة إلى ان استضافة مصر سابقا لمؤتمر ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، يجعل الدولتين قادرتان على اتخاذ الاتفاقيتين كأساس لتنفيذ مسارات التنمية المستدامة وتحقيق فاعلية استخدام الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة، تعزيز توحيد الصوت العربي في كافة المحافل الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف، من اجل مصلحة المنطقة.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية اقترحت هذا اليوم، كمناسبة عالمية لتعزيز الوعي الدولي بالنمر ككائن بري نادر وصيانته من الانقراض، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023.