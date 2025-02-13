النقض تويد اعدام قاتل الطفلة رضوى بالبحيرة

ايدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور بالاعدام شنقا بحق المتهم بقتل الطفلة رضوى بالبحيرة وذلك بعد رفض الطعن المقدم من المتهم.



وكانت قد قضت محكمة جنايات دمنهور باعدام المتهم "محمد.أ.ا"، المتهم بقتل الطفلة رضوى على زايد، 9 سنوات، وهتك عرضها.





وترجع أحداث الواقعة حينما تلقي مأمور مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من والد الطفلة رضوى محمد زايد، يفيد بتغيب ابنته 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات بقرية كفر سلامون بنطاق المركز وعدم عودتها للمنزل.





وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة من إلقاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة ويدعي محمد أحمد الشوربجي، 25 عاما، سائق توك توك، حيث قام باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيء لوالدتها، وحاول التعدي عليها جنسيا إلا أنها قامت بالصراخ، وعقب ذلك قام المتهم بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده، ثم قام المتهم بهتك عرض الطفلة ثلاث مرات، وفق تقرير الطب الشرعي، ثم وضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.